Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın "Zihni İşgal" başlıklı makalesinde yer alan ve laikliği hedef alan ağır ifadeleri üzerine yargı sürecini başlattı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarını laiklikle ilişkilendiren Kaplan’ın sözleri, ADD tarafından "Anayasal düzene saldırı" olarak nitelendirildi.

"LAİKLİK PRANGA DEĞİL, ÇAĞDAŞLIĞIN TEMİNATIDIR"

Dernekten yapılan açıklamada, Kaplan’ın laikliği "toplumun boynuna vurulan bir pranga" olarak tanımlaması sert bir dille eleştirildi. ADD, bu ifadelerin sadece bir görüş değil, doğrudan Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik sistemli bir saldırı olduğunu vurguladı.

YARGIYA KAMU DAVASI ÇAĞRISI

Söz konusu makaledeki iddiaları "sapkın hezeyanlar" olarak tanımlayan ADD, Türk adaletine çağrıda bulunarak Yusuf Kaplan hakkında ivedilikle kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu. Açıklamada, "Laik Cumhuriyeti ve Atatürk’ün mirasını korumak adına bu hadsizliğe karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" denildi.