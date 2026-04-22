Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu” ile Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısına ilişkin sert mesajlar verdi.

ADD, önceki yıllarda yayımlanan manifestoların devamı niteliğindeki açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine dönüş çağrısını yineledi. Metinde, “laiklik, hukuk devleti, ulusal birlik, tam bağımsızlık ve kamucu ekonomi modeli” temel başlıklar olarak öne çıktı.

Açıklamada laiklik vurgusu dikkat çekerken, eğitim sisteminden yargı bağımsızlığına, ekonomi politikalarından dış politikaya kadar birçok alanda mevcut uygulamalar eleştirildi. ADD, eğitimde “bilimsel ve kamucu yaklaşımın güçlendirilmesi”, yargıda “tam bağımsızlık ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin tahkim edilmesi” gerektiğini belirtti.

ADD’nin açıklamasında dikkat çeken ana başlıklar şu şekilde yer aldı:

Tarihten ders alınmalı, tarikat, cemaat adlı emperyalizm taşeronu dinci-gerici yapılanmalar için yasalar uygulanmalı, bunların dernek ve vakıflarına kamuda alan açılmamalıdır.

Yargı erki bağımsızlığını yitirir, iktidarların veya paralel yapılanmaların güdümüne girer, talimat ve baskılarla hüküm kurarsa, demokrasi ortadan kalkar, seçimler anlamsızlaşır, ekonomi kriz bağımlısı olur, toplum yozlaşır, “ahlak ölür, millet bölünür, mülkün (devletin) temeli adalet çöker, devlet yıkılır!”

Üretim artırılmalı, az kazananın az, çok kazananın çok ödeyeceği, dolaylı vergilerin değil gerçek vergilerin esas olacağı adil bir vergi sistemi kurulmalı, kayıt dışı ekonomi önlenmeli, gelir dağılımı adaleti sağlanmalı, imar ve vergi afları gibi haksızlıklar son bulmalı, kamu maliyesi naslar ya da kerameti kendinden menkul saplantılarla değil, akıl ve bilimle yönetilmelidir.

Emperyalizmin “böl-yönet!” taktiği enstrümanı mikromilliyetçilik ve mezhepçilik tuzaklarına düşülmemeli, müellifi kendini sömürge valisi sanan pedofiller ve devlete isyan etmiş bebek katili hainler olan “çok dilli, çok uluslu, çok hukuklu, teokratik temelli federasyon” talebi hadsizliklerine hak ettiği yanıt verilmelidir.

BOP, 21. yüzyıl Sevr’idir. Bu projeyle bölgemizi perişan eden ve son olarak İran’a saldıran ABD’nin harita ile sabit nihai hedefinin ülkemizi bölmek olduğu görülmeli, önlem alınmalıdır.

Eğitim; yeniden laik, bilimsel, kamucu ve ücretsiz olmalı, 4+4+4 yanlışından dönülmeli, temel eğitimin kesintisiz 12 yıl olması sağlanmalı, köy okulları açılmalı, çocuklarımız dünya çocukları ile yarışabilecekleri bilimsel bilgi ile donatılmalı, müfredat hurafe ve dogmalardan arındırılmalı, okullarımız tarikat ve cemaat adlı dinci-gerici yapılanmaların cirit attığı kurumlar olmaktan kurtarılmalı, Tevhid-i Tedrisat yasası ödünsüz uygulanmalı, öğretmen yeniden hak ettiği saygınlığa ve yaşam düzeyine kavuşturulmalıdır.