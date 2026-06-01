Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde hareket halinde olan bir okul servis minibüsü, caddede elektrikli scooter kullanan bir çocuğa çarptı. Kontrolden çıkan servis minibüsü, ardından karşı yönden gelmekte olan bir otomobille çarpışarak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve önlem amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.

İnceleme Başlatıldı Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.