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Kaynak: İHA

Olay, Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir yapı malzemeleri firmasında meydana geldi. İş yerinde hizmet veren asansör, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak düştü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yere çakılan asansörün içerisinde bulunan ve aralarında 17 yaşında bir gencin de yer aldığı toplam 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Gürültüyü duyan iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralılara ilk müdahaleleri, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hızla yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, asansörün düşüş nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.