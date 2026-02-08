Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde 1962 yılından bu yana tren hattı üzerinde hizmet veren Kasım Gülek Köprüsü’nün yıkımına bugün itibarıyla başlandı.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında alınan karar doğrultusunda köprü, kontrollü şekilde kaldırılacak. 007 James Bond: Skyfall’ filminde aksiyon sahnelerinin çekildiği Kasım Gülek Köprüsü’nün yerine modern bir alt geçit inşa edilecek.

Yetkililer, köprünün yıkımının ardından alt geçit çalışmalarının da proje kapsamında eş zamanlı yürütüleceğini belirtti. Alt geçit inşaatının 15 Kasım’a kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Yetkililer, sürücülerin trafik yoğunluğunu önlemek için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.