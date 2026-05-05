Adana’nın kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek amacıyla geniş katılımlı bir "Vizyon 2040" zirvesi gerçekleştirildi. Kentin tüm dinamiklerini temsil eden yaklaşık 500 katılımcı, Adana’nın sorunlarına çözüm üretmek ve potansiyelini zirveye taşımak için ortak akıl yürüttü.

8 STRATEJİK MASA, TEK HEDEF: VİZYON 2040

Akademisyenler, kamu temsilcileri, STK başkanları ve iş dünyasının katılımıyla oluşturulan 8 farklı çalışma masasında şu kritik başlıklar ele alındı: Rekabetçi Üretim, İkiz Dönüşüm ve Lojistik. Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği. Akıllı Ulaşım, Turizm, Kent Kimliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik. Beşeri Sermaye, Sosyal Politikalar, Kültür-Sanat ve Toplumsal Huzur.

VALİ YAVUZ: 2,3 MİLYONLUK AİLENİN MUTLULUĞU İÇİN

Çalıştayın sonunda değerlendirmelerde bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz, ortaya çıkan sinerjiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Yavuz, "Bu şehrin idarecileri olarak buradan çıkacak sonuçları ve proje önerilerini alıp değerlendireceğiz. Amacımız, 2,3 milyonluk büyük Adana ailesinin daha huzurlu ve yaşanabilir bir şehirde yaşamasını sağlamak. Yarınımız bugünden daha iyi olacak," dedi.

AKADEMİK VE SEKTÖREL DESTEK: BİLİMSEL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, sorunlara bilimsel perspektifle yaklaştıklarını belirterek, her masadan çıkan fikrin Adana’nın geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ise sanayicilerin ve iş dünyasının vizyonunu masaya taşıdıklarını ifade ederek "Fikirler bir süzgeçten geçirildikten sonra aksiyon alınması yolunda ilerlenecek" açıklamasında bulundu.

Çalıştaydan çıkan sonuç raporlarının, kentin gelecek projeksiyonları için bir "ana anayasa" niteliği taşıması bekleniyor. Toplanan veriler ve teklifler, ilgili kurumlar tarafından incelenerek somut projelere ve kalkınma hamlelerine dönüştürülecek.