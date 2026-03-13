Türkiye'de obezite oranında Avrupa birincisi olan ülkede, yüksek obezite görülme sıklığıyla öne çıkan Adana'da geleneksel beslenme alışkanlıkları sağlık uzmanlarını endişelendiriyor. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Akkuş, ciğerle güne başlayan, kebapla öğle yemeğini geçiştiren ve şırdanla geceyi tamamlayan Adanalıları uyardı: "Bu alışkanlıklara hareketsizlik de eklenirse, kan şekeri, kolesterol, tansiyon yükselmesi ve obezite kaçınılmaz hale geliyor."

ADANA'NIN ÜNLÜ LEZZETLERİ GÜZEL AMA TEHLİKELİ

Doç. Dr. Gamze Akkuş, Adana mutfağının protein ve yağ ağırlıklı yapısına dikkat çekti:

"Adana'da et yemek, yağlı besinleri tercih etmek çok yaygın. Sabahları ciğerle güne başlamak, şehrin en ilginç ve en çok Adana'ya özgü alışkanlıklarından biri. Özellikle bazı bölgelerde sadece ciğer ve sakatat servis eden mekanlar var. Kebabın aşırı tüketimi, şırdan gibi sakatatlar Adana'yı Adana yapan unsurlar ama güzel olduğu kadar riskli de. Bu beslenme tarzı, metabolik hastalıkların en yoğun görüldüğü illerden biri olmamıza neden oluyor."Kliniklerinde obezite hastalarının sayısının hızla arttığını belirten uzman, özellikle risk gruplarını uyardı.

RİSK GRUPLARI İÇİN GERİ DÖNÜLMEZ HASAR TEHLİKESİ

Doç. Dr. Akkuş, şu uyarılarda bulundu:

"Ailesinde diyabet öyküsü olan, şeker hastalığı, yüksek kolesterol veya tansiyon problemi yaşayanlar ile hareketsiz yaşayan kişilerde bu et ürünleri karbonhidratlarla birleştiğinde geri dönülmeyen problemlere yol açabiliyor. Yağlı ve yüksek kalorili gıdalar tek öğünde tüm günün kalori ihtiyacını karşılıyor. Buna hareketsizlik eklenince ilerleyen yıllarda açlık kan şekeri yükselmesi, kolesterol artışı, tansiyon yükselmesi ve obezite gelişiyor."

TANSİYON HASTALARINA ÖZEL SAKATAT UYARISI

Sakatatların yüksek tuz içeriğine vurgu yapan Doç. Dr. Akkuş, "Özellikle tansiyon hastaları sakatata dikkat etmeli. Sakatat çok fazla tuz içeriyor, bu da günlük tuz limitini aşıyor ve tansiyonu daha da yükseltiyor" dedi.Ayrıca akşam atıştırmalıklarının tehlikesine işaret etti:

"En büyük hatalarımızdan biri akşamları kendimizi ödüllendirme adına yediğimiz atıştırmalıklar. Çayın yanındaki kuruyemişler, meyveler veya abur cuburlar gün boyu yayılması gereken kaloriyi bir anda veriyor. Artık birçok hasta grubu için sık sık beslenmeyi önermiyoruz; bazı kişilerde uzun açlık süreleri daha faydalı olabiliyor."

ADANA'DA OBEZİTE NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Türkiye genelinde obezite alarmı verilirken Adana, iller arasında başı çekiyor. Doç. Dr. Gamze Akkuş'un açıklamaları, lezzetli ama kalori bombası olan geleneksel beslenmenin hareketsiz yaşamla birleşmesinin sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için uzman tavsiyesi: Günlük kalori alımını dengeleyin, porsiyonlara dikkat edin ve düzenli egzersiz yapın. Adana'nın eşsiz lezzetlerini severek tüketmeye devam edelim ama ölçüyü kaçırmayalım.