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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Adana’dan temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı hapları Aksaray’da piyasaya sürmeye hazırlanan M.C. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracı ve ikametinde yapılan aramalarda 14 bin 672 adet sentetik ecza ele geçirilirken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

JANDARMADAN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, Adana ilinden uyuşturucu ve uyarıcı hap temin ederek Aksaray'da satışını yapacağı değerlendirilen M.C. (45) isimli şahsı takibe aldı.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

EVİNDE VE ARACINDA BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri tarafından Aksaray il merkezinde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli M.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kullandığı araçta ve ikamet adresinde gerçekleştirilen aramalarda toplam 14 bin 672 adet sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap (sentetik ecza) ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nın, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği öğrenildi.