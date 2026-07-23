Emirdağ- Davulga kara yolunda meydana geldi. Kamil Çırak yönetimindeki 26 AEG 432 plakalı otomobille karşı yönden gelen F.Ç. (75) yönetimindeki 26 ACB 664 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Adana'daki kazada araç küle döndü: Alev topunun arasından iki kişi kurtarıldı - Resim : 1

Kazanın ardından Kamil Çırak'ın kullandığı otomobil alev aldı. Yanan araçta sıkışan Kamil Çırak hayatını kaybederken, beraberindeki S.Ç. (54) ile diğer aracın sürücüsü F.Ç. ise yaralandı.

Adana'daki kazada araç küle döndü: Alev topunun arasından iki kişi kurtarıldı - Resim : 2

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulansla götürüldükleri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Kamil Çırak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçtan çıkarıldıktan sonra Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.