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Kaynak: DHA

Emirdağ- Davulga kara yolunda meydana geldi. Kamil Çırak yönetimindeki 26 AEG 432 plakalı otomobille karşı yönden gelen F.Ç. (75) yönetimindeki 26 ACB 664 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından Kamil Çırak'ın kullandığı otomobil alev aldı. Yanan araçta sıkışan Kamil Çırak hayatını kaybederken, beraberindeki S.Ç. (54) ile diğer aracın sürücüsü F.Ç. ise yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulansla götürüldükleri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kamil Çırak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçtan çıkarıldıktan sonra Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.