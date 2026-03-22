Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 17 yaşındaki gencin öldüğü, 2 ağabeyinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart'ta Erdoğan Ertaş'ın (17) hayatını kaybettiği, ağabeyleri Yakup (21) ve Haydar Ertaş'ın (21) yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheliler Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralı 2 kardeşin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart'ta yürüyüş yapan 4 kardeş ile önlerini kesip sigara isteyen zanlılar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Şüphelilerin bıçakla saldırdığı kardeşlerden Erdoğan Ertaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı 2 kardeşi ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.