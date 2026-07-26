Kaynak: DHA

Olay, dün gece saat 23.00 sularında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi sınırlarında yer alan Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. İddialara göre; bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız eden ve görüşmek için sürekli baskı kuran Osman A., kadını aracıyla alarak seyir tepesine götürdü. İkili arasında daha önce mahallede başlayan gerginlik, burada yerini şiddetli bir kavgaya bıraktı. Gözü dönen zanlı, yanında bulundurduğu tabancayı ateşleyerek Semra Yılmaz'ı katletti.

KORKUNÇ CİNAYETİN TALİHSİZ TANIKLARI OLDULAR

Yılmaz'ın öldürülmesiyle sınırlı kalmadı. O esnada olay yerinde bulunan ve başka bir otomobilin içinde oturan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey (28), cinayetin talihsiz görgü tanıkları oldu. Katil zanlısı Osman A., olayı gördükleri gerekçesiyle namlusunu bu kez hiçbir şeyden habersiz iki gence çevirdi. Demir ve İlbey'i de acımadan öldüren saldırgan, aracına binerek karanlıkta izini kaybettirmeye çalıştı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE KISKIVRAK YAKALANDI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz, Demir ve İlbey'in olay yerinde hayatını kaybettiği kesinleşti. Üç kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı seri operasyon sonucunda, zanlı Osman A. kaçtığı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı. Otopsi işlemleri tamamlanan üç kurbanın cenazeleri gözyaşları eşliğinde ailelerine teslim edilirken, emniyete götürülen katil zanlısının sorgusunun çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.