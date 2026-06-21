Adana'nın Kozan ilçesinde haziran yağmurlarının ardından ilçe merkezinde görülen devasa boyutlardaki siyah akrep, çevre esnafının ve vatandaşların ilgi odağı hâline geldi.
Adana'daki büyük siyah akrep şaşırttı: Her gören bir akrabasına benzetti
Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf İlim Bozkurt'un iş yerinin önünde bulduğu büyük siyah akrep, hem tedirginliğe hem de eğlenceli anlara sahne oldu. İlk kez bu büyüklükte siyah akrep gören vatandaşların, hayvanı kendi akrabalarına benzetmesi esnafı ve çevredekileri şaşkına çevirdi.Kaynak: İHA
Biçer Sokak üzerinde faaliyet gösteren esnaf İlim Bozkurt, dükkanının önünde fark ettiği canlıyı ezilmekten kurtararak koruma altına aldı.
Bölgede normal şartlarda sarı renkli akreplerle karşılaştıklarını, ancak bu boyutta siyah bir türe ilk kez rastladıklarını ifade eden İlim Bozkurt, hayvanın çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
Akrebi inceleyenlerin yaptığı yorumlara şaşırdığını dile getiren Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
"İlk kez böyle büyük ve siyah bir akrep gördük. Görenlerin ilgisini çekiyor. Her gelen akrebi bir akrabasına benzetiyor, buna çok şaşırdık."
Akrebi geçici olarak bir bidonun içinde muhafaza eden ve sinek vererek besleyen esnaf, canlıyı doğal yaşam alanına geri bırakacaklarını söyledi.
Doğaya saygı duyduklarını vurgulayan Bozkurt, "Arabalar ezmesin diye aldık. Yukarıdaki dağlık alana bırakacağız, orada özgürce yaşasın" dedi. Yaptıkları araştırmalarda türün tehlikeli olabileceğini öğrendiklerini aktaran esnaf, gelen ilginç tepkileri şaşkınlıkla anlatmaya devam etti:
"Sarı ve siyah akreplerin zehirli olduğunu gördük. Bu daha büyük olduğu için dikkat çekti. Annesine bile benzeten oldu. Doğanın bir dengesi var, insan bunu neden akrabasına benzetir anlamadık."