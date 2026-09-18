Adana’da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
OPERASYONLAR 17 EYLÜL’DE DÜZENLENDİ
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 17 Eylül 2026 tarihinde il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında 58 şüpheli yakalanırken, adreslerde ve yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
YÜKLÜ MİKTARDA SENTETİK ECZA VE SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 294 bin 364 adet sentetik ecza, 24 kilo 600 gram skunk, 1 kilo 549 gram metamfetamin ve 1.500 mililitre Gama-Hidroksibütirat (GHB) bulundu.
Operasyonlarda ayrıca 50,85 gram kokain, 11,44 gram sentetik kannabinoid, 1,7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 9,88 gram esrar ve 10 adet ekstazi ele geçirildi.
Ekiplerin aramalarında 2 ruhsatsız tabanca da bulundu.