İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “uyuşturucu ticareti” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçlarından aranan hükümlülere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 19 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 29 firari hükümlü yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Yetkililer, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.