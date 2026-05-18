Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar H.B. ile aracın bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi M.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar sonrası 8 Eylül 2025 tarihinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı’ndaki uygulama noktasında durdurulan H.B. yönetimindeki otomobilin bagajında 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktardı.

Savcı, otomobilin M.Y’nin yetkilisi olduğu firmaya kayıtlı olduğunu, sanıkların olay günü uyuşturucunun nakline ilişkin mesajlaşmalar gerçekleştirdiğini belirterek, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Sanıklardan H.B, savunmasında uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ileri sürerek, “Aracı bana Yüksekova’da M.Y. verdi. Uyuşturucunun taşınmasına ilişkin WhatsApp üzerinden mesaj gönderdi. Bildiklerim bundan ibaret.” ifadelerini kullandı.

M.Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, “Uyuşturucu ticaretiyle ilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.” dedi.

Savunmaları ve avukatların beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan M.Y’ye 22 yıl 6 ay, H.B’ye ise 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar verdi.