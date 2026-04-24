Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre dolmuşlar için elektronik kart ile sivil binişi 42 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 25 lira 50 kuruş olacak.

Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 55 lira olacak. Özel halk otobüsleri için de elektronik kart ile sivil binişi 39 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 20 lira olarak belirlendi.

Zamlı tarife, 26 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olacak.