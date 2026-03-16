Adana Devlet Tiyatrosu’nun açıklamasına göre, 25’inci kez perdelerini kaldıracak olan festival 11 Nisan’a dek devam edecek.Yarın satışa sunulacak biletlerle gerçekleşecek festivalde 17 oyun, 6 atölye çalışması, 2 sergi ve 1 ortak yapım yer alacak.

Hollandalı Close Act topluluğunun etkileyici sokak performansıyla başlayacak etkinlikte, Gürcistan, İngiltere ve Rusya’dan gelen ekipler sırasıyla “Yakish ve Poupche”, “Now” ve “Tartuffe” oyunlarını sahneleyecek.

Festivalde Türkiye’den Tiyatro Fam, İstanbul Temaşa Tiyatro, Myart Tiyatro ve Cihangir Atölye Sahne de seyirci karşısına çıkacak.Ramazanoğlu Kültür Merkezi Sahnesi, Adana Burda AVM PGM Sahnesi, Çukurova Üniversitesi, Merkez Park ve 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi’nde sanatseverleri ağırlayacak festivalde; İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Antalya devlet tiyatroları “Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor”, “Sessizlik! Kayıttayız!”, “Kan Kardeşler”, “Oyun Oyun İçinde”, “Sefiller”, “Kuşlar”, “Öteki Ankara Müzikali” ve “Ölü Canlar” eserlerini, İzmir Devlet Tiyatrosu ise çocuk oyunu “Gümüş Patenler”i sunacak.

Festival kapsamında “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” de 27 Mart’taki açılış töreninde sahibine verilecek.

“TİYATRONUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DAHA GENİŞ UFUKLARA TAŞIMAKTADIR”

Açıklamada söz alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü coşkusunu festivalle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Tiyatronun geçmişle geleceği, yerelle evrenseli aynı sahnede buluşturan güçlü bir sanat dili olduğunu vurgulayan Karadağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'nın köklü kültürel birikiminden güç alan festivalimiz, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını bir araya getirerek farklı kültürleri aynı alkışta buluşturan önemli bir sanat platformu haline gelmiştir. Çeyrek asrı geride bırakan bu büyük buluşma, şehrimizin sanatla kurduğu güçlü bağı uluslararası bir diyaloğa dönüştürmekte ve tiyatronun birleştirici gücünü daha geniş ufuklara taşımaktadır."

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüne inandıklarını belirterek sanatı herkes için erişilebilir kılma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Türkiye’nin en köklü uluslararası tiyatro festivallerinden biri haline gelen etkinlikten gurur duyduklarını dile getiren Safkan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugüne kadar 1 milyona yakın seyirciyi ağırlayan festival, Adana'nın kültürel kimliğini güçlendirirken kentin sanatla anılmasında önemli bir rol üstleniyor. Festival, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi artırmanın yanı sıra bizi de sanatın iyileştirici ve ilham veren gücü etrafında buluşturuyor. Festivali her yıl heyecanla bekleyen Adana halkı başta olmak üzere çeyrek asırlık bu yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sanatseverlere keyifli ve seyir zevki yüksek bir festival diliyorum."