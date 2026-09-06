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Kaynak: İHA

Adana’da kavurucu sıcaklar ve yüksek nem hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde etkili olan bunaltıcı hava, gece saatlerinde de yüksek nem seviyeleri nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ SICAKLIK 38 DERECEYE YÜKSELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre kentte hava sıcaklıkları yükseliş trendine giriyor:

Mevcut Durum: Gündüz 35 derece olan sıcaklığın, gece saatlerinde 24 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki Günler: Gündüz sıcaklıklarının 36 derece seviyelerinde kalacağı, pazartesi günü ise termometrelerin 38 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Gece Sıcaklıkları: Gece termometreler 21 ila 24 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık nem nedeniyle çok daha yüksek olacak.

NEM ORANI YÜZDE 100’E YAKLAŞACAK

Özellikle sabah ve gece saatlerinde nem oranının yüzde 100 seviyelerine yaklaşması, havanın olduğundan daha ağır ve bunaltıcı hissedilmesine yol açıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK SAAT UYARISI

Uzmanlar, sıcaklık ve nemin zirve yapacağı günlerde vatandaşların en sıcak saatlerde zorunlu olmadıkça doğrudan güneş altında kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.