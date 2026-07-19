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Kaynak: AA / İHA

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülürken, güneş altında termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Kavurucu sıcaklar nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda gözle görülür bir sakinlik yaşandı. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise serinleyebilmek için park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

PARKLAR VE ÇEŞMELER DOLDU

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde dinlenirken, parklarda bulunan çeşmeler de yoğun ilgi gördü. Serinlemek isteyen birçok kişi günün en sıcak saatlerini gölgede geçirmeye çalıştı.

SOKAK HAYVANLARI HAVUZLARA SIĞINDI

Yüksek sıcaklıklardan yalnızca insanlar değil, sokak hayvanları da etkilendi. Kentteki süs havuzlarına giren hayvanlar, serinleyerek bunaltıcı havadan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.