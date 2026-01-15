Seyhan ilçesine bağlı Yeşilay Caddesi’nde meydana geldi. Caddede bulunan tarihi bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. Durumu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ‘Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı’ listesinde yer alan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, caddenin büyük bölümünü trafiğe kapattı.

Çatı kısmında risk oluşturan parçalar ekipler tarafından kontrollü şekilde sökülerek indirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri kaldırıldı ve cadde yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede çay ocağı işleten Atilla Ataş (53), “Buradaki bina çok tehlikeli, 25 yıldır burada yaşıyorum, sürekli ufak ufak taş parçaları düşüyordu. Geçtiğimiz sene benim aracımın camına taş düşerek camı kırıldı. Çocuklarımız buradan geçemiyor, can güvenlikleri tehlike altında. Sabah çatıdan düşen parçalar buradaki sacın üzerine düştü, daha sonra belediye yetkilileri temizleyip götürdü. Belediye yetkilileri 25 senedir gelip fotoğraf çekip gidiyor. Bu binanın yapılması gerekiyor, illa birinin ölmesi mi gerekiyor?” dedi.