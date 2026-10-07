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Kaynak: İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürümekte olan 85 yaşındaki Hasan Ayvaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Düşme esnasında başını kaldırımdaki taşa çarpan Ayvaz'ın bilinci kapandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık personelleri yaptıkları kontrollerde Hasan Ayvaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.