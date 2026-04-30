Adana’nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen bir genç akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, akşam saatlerinde Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi.

İddiaya göre, Yusuf A. (25), arkadaşıyla birlikte kanal kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suyun içinde çırpınan genç, ardından akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk arama çalışmalarında Yusuf A.’ya ulaşılamadı.

Sualtı polis ekiplerinin, sabahın ilk saatlerinden itibaren arama çalışmalarını yeniden başlatacağı öğrenildi.