Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki Yüksel Dalkıran kanal kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kanal içinde sürüklenen Dalkıran’ı sudan çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Kalbinin durduğu belirlenen Dalkıran’a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. İlk müdahale sonrası yeniden hayata döndürülen talihsiz adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak hastanede doktorların tüm çabasına rağmen Yüksel Dalkıran kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.