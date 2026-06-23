Kaynak: İHA

Adana genelinde öğleden sonra aniden bastıran olumsuz hava koşulları, günlük yaşamda ve tarım alanlarında aksamalara yol açtı. Kent merkezi ile çevre ilçelerde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde zarara neden oldu.

Fırtınanın en çok etkilediği noktalardan biri İmamoğlu ilçesi oldu. İlçe genelinde hızını artıran şiddetli rüzgar, üreticileri zor durumda bıraktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı seraların plastik örtüleri yırtılarak parçalandı. Tarımsal üretim gerçekleştirilen ekili alanlarda fırtına nedeniyle hasar oluştu. İlçe merkezinde rüzgarın şiddetine dayanamayan bir dolap devrilerek kullanılamaz duruma geldi. Vatandaşlar, aniden etkisini artıran rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.