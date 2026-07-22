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Kaynak: İHA

Türkiye'nin en yüksek sıcaklıklarının ölçüldüğü kentlerden biri olan Adana'da, yüksek nem oranının da birleşmesiyle hissedilen hava sıcaklığı 43 dereceye kadar tırmandı. Gölgedeki derecelerin 36’yı bulduğu kentte, sıcağın etkisinden kaçmak isteyen minikler Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki küçük sulama kanalına toplandı.

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birlikte kanal etrafı, eğlenmek isteyen çocuklar için bir nevi sahil şeridine dönüştü. Suya atlayarak ferahlayan çocukların bir kısmı ise kanalın hemen yanındaki kaldırımlara uzanarak güneşin tadını çıkardı. Beton kaldırımlarda güneşlendikten sonra tekrar serin sulara atlayan çocukların neşesi dikkat çekici görüntülere sahne oldu.

Kanalda yüzen çocuklardan Sacit Tabban, havanın aşırı sıcaklığından yakınarak, " Hava çok sıcak o nedenle burada yüzüyoruz. Büyük sulama kanalı tehlikeli, burası daha az tehlikeli olduğu için geliyoruz" dedi.

Bir diğer çocuk Hüseyin Çeyha ise "Havuza gidemiyoruz biz de buraya gelip serinliyoruz. Hava çok sıcak, sulama kanalları tehlikeli ama burada sorun yok" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, alınan bilgilere göre bu yıl içerisinde Adana genelindeki sulama kanallarında serinlemek amacıyla suya giren 14 kişinin boğularak yaşamını kaybettiği bildirildi.