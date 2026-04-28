Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir işletmede bekçi olarak çalışan M.K. (41), sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe sopayla şiddet uyguladı.

Yaşanan anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

M.K., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.