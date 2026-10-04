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Kaynak: Haber Merkezi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 20.28'de bir kez daha sallandı. Bu kez depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı.

GÜN İÇİNDE ART ARDA DEPREMLER

Saimbeyli'de saat 14.19'da da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ardından saat 14.36'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi bu depremin derinliğini 8,67 kilometre olarak açıkladı. Sonrasında 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Adana'daki depremlerin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.