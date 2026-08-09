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Kaynak: AA

Olaylardan ilki, İsmail Y’nin arızalanan aracını Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçeşehir Mahallesi yakınlarında yol kenarına bırakmasıyla yaşandı.

Bir süre sonra aracının yanına dönen İsmail Y, arka koltukta bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantada altın yüzük, 22 bin lira, 500 dolar, banka kartları, tablet ve gözlüğün bulunduğu belirlendi. İsmail Y, yaşanan hırsızlığı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, aracın içerisinde bulunan güvenlik kamerasına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Kamera kayıtlarında çantayı alan kişinin Kemal S. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelinin akrabası Sergin G’nin de başka bir park halindeki araçtan hırsızlık girişiminde bulunduğunu belirledi. Sergin G’nin bu sırada araç sahibi tarafından fark edildiği ortaya çıktı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kemal S. ve Sergin G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkarılan iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.