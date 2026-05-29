Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, merkez Sarıçam ilçesi Kozan yolu üzerindeki Buruk Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Mert Can Kunt, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve tarlaya uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü Mert Can Kunt ile yolcu konumundaki 20 yaşındaki G.L., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, sürücü Kunt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı G.L. ise ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.