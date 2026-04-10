Adana’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Seyhan ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına düşmesi faciayla sonuçlandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde yaşandı. Mustafa T. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kanal içine düşen araçtan çıkarılan Mustafa T.’nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.