Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede meydana geldi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, alandan gelen ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, kokunun geldiği noktada parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadığı öğrenildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yürüttü.

Kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemeyen ceset, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.