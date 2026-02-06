Kaza, Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 CSH 28 plakalı motosiklet ile 42 YV 515 plakalı TIR, çarpıştı.

Adana'da motosiklet sürücüsü TIR’ın altına ok gibi saplandı: Özel kıyafetleri zırh gibi korudu - Resim : 1

Kazada motosiklet ve sürücüsü, TIR’ın çekicisinin altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklerken sürücüye yardıma koşan vatandaşlar, paniğe kapılıp korkmaması için onu sakinleştirmeye çalıştı.

Adana'da motosiklet sürücüsü TIR’ın altına ok gibi saplandı: Özel kıyafetleri zırh gibi korudu - Resim : 2

Sürücünün ise soğukkanlı şekilde, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti. Motosiklet sürücüsü, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Adana'da motosiklet sürücüsü TIR’ın altına ok gibi saplandı: Özel kıyafetleri zırh gibi korudu - Resim : 3

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine sevk edilen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da motosiklet sürücüsü TIR’ın altına ok gibi saplandı: Özel kıyafetleri zırh gibi korudu - Resim : 4

Adana'da motosiklet sürücüsü TIR’ın altına ok gibi saplandı: Özel kıyafetleri zırh gibi korudu - Resim : 5

Adana'da motosiklet sürücüsü TIR’ın altına ok gibi saplandı: Özel kıyafetleri zırh gibi korudu - Resim : 6