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Kaynak: AA

Adana’da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Çalışmada 375 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 6 kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişileri takibe aldı. Şüpheliler yaklaşık bir ay boyunca hem fiziki hem de teknik yöntemlerle izlendi.

Elde edilen bilgilerin ardından operasyon aşamasına geçildi. MİT ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Eylül’de tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 375 bin uyuşturucu hap bulundu. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli de gözaltına alındı.