Adana'da bir şüphelinin minibüsten para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde park halindeki bir yolcu minibüsünden 4 bin lirasının çalındığını fark eden sürücü, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine aracın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin minibüsteki parayı çaldığını fark etti.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'da minibüsteki hırsızlık kamerada
Haberi Paylaş
Adana'da bir kişinin minibüsten para çalması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'da bir şüphelinin minibüsten para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler
Çok Okunanlar