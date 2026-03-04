Adana'da bir şüphelinin minibüsten para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde park halindeki bir yolcu minibüsünden 4 bin lirasının çalındığını fark eden sürücü, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine aracın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin minibüsteki parayı çaldığını fark etti.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.