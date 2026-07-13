Kaynak: İHA

Yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen onlarca mağdur, hakim karşısına çıkan müteahhidin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

ŞİRKETİ DEVREDİP KAYIPLARA KARIŞTI

İddialara göre olay, müteahhit İ.D.'nin 2016 yılında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa, Aydınlar ve Mithatpaşa mahalleleri ile Çukurova ilçesindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde apartman inşaatlarına başlamasıyla gelişti.

İ.D., temelden veya inşaat halindeki daireleri peşin parayla farklı kişilere sattıktan sonra şirketlerini başkalarına devrederek kentten ayrıldı. Yarım kalan inşaatlar daha sonra yeni firmalar tarafından devralınıp tamamlansa da, aynı dairelerin yeni hak sahiplerine de satılması mağduriyetin boyutunu katlayarak içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

"SÜREÇ YILAN HİKAYESİNE DÖNÜNCE DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK"

2016 yılında projeden iki daire satın alan ve acı gerçeği daha sonra öğrenen 50 yaşındaki Yalçın Körkün, diğer mağdurlarla birlikte 2020 yılında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tutarak suç duyurusunda bulundu. Mağdur grup adına konuşan Körkün, süreci şu sözlerle anlattı:

"2016 yılında bu müteahhit ile kat karşılığı yaptığı dairelerden ikisi için anlaştık. O günün şartlarında tam 300 bin TL peşin ödeme yaptım. Ancak teslimat süreci uzayıp yılan hikayesine dönünce araştırmaya başladık. İnsanları bir araya getirdiğimizde olayın sandığımızdan çok daha vahim olduğunu gördük. Dairelerin birden fazla kişiye satıldığını, tapuların iki-üç kez el değiştirdiğini öğrendik. Dolandırıldığımızı maalesef o zaman anladık."

"BİZİM ALDIĞIMIZ EVLERDE BAŞKALARI OTURUYOR"

2020 yılında savcılığa başvurdukları günden bu yana müteahhitle hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını belirten Körkün, "Şirketlerini devredip gitti. İnşaatları alan yeni firmalar binaları tamamladı ancak parasını ödeyip daire satın alan bizlerin hiçbiri evlerine yerleşemedi. Çünkü bizim dairelerimiz başka insanlara da satılmış. Şu an dairelerde farklı kişiler oturuyor. Şahsın Ankara'da olduğunu duyduk. Biz sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz." diyerek yetkililere seslendi.