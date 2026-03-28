Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri’nde organize edilen etkinlikte 21 kulüpten toplam 250 sporcu mücadele ediyor.

Dün gerçekleştirilen eleme yarışlarının ardından takımlar, final etaplarında mücadele etmeye başladı. Organizasyonun ikinci gününde 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 8 final yarışı yapılırken, para kürek ve master kategorilerinde de yarışlar gerçekleştirildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Başar, bu organizasyonla su sporları sezonunun açıldığını ifade etti. Adana’da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Başar, “Sporcularımız daha önce de burada yarıştı. Yeniden Adana’da olmak bizim için önemli. Amacımız sporcularımızı geliştirerek uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmelerini sağlamak” dedi.

23 yaş altı tek çift kategorisinde birinci olan Cevdet Ege Mutlu, elde ettiği dereceden dolayı mutluluk yaşadığını belirtti. Master kategorisinde üçüncü sırayı alan Büşra Öztekin ise Adana’daki yarış atmosferinden memnun olduğunu ifade etti.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.