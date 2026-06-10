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Kaynak: AA / İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.43’te merkez üssü Feke olan deprem yerin 13.88 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntı, başta Kozan ve Saimbeyli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan uzmanlar vatandaşları sık sık can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.