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Kaynak: İHA

Adana'da seyir halindeki bir otomobilde yaşanan tehlikeli anlar emniyet güçlerini harekete geçirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlediği sırada direksiyon kontrolünü bırakan genç sürücü, araç camından sarkarak yanındaki arkadaşlarıyla dans etmeye başladı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettirip sosyal medya platformlarında yayınlayan sürücünün görüntüleri kısa sürede yayıldı. İhbar kabul edilen paylaşımlar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kural ihlali yapılan otomobilin sürücüsünün 19 yaşındaki Recai Selim Ş. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan sürücüye; saygısızca ve tehlikeli araç kullanmak, araçta cam filmi bulundurmak, emniyet kemeri takmamak ile mevzuata aykırı yazı taşımak maddelerinden toplam 103 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca psikolojik durumunun sürücülük yapmaya uygun olmadığı kararlaştırılan Recai Selim Ş.'nin ehliyetine el konulurken, olayda kullanılan otomobil de trafikten menedildi.