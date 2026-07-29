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Kaynak: DHA

Adana'da bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kalıp, metrelerce sürüklenen Duran Yeysıkan (66) yaşamını yitirirken, kamyon şoförü H.C.E., gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda gerçekleşti. H.C.E.'nin (36) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, caddede bisikletle seyir halindeki Duran Yeysıkan'a çarptı.

Kamyonun altında kalan Yeysıkan, metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin uyarısıyla kamyonu durduran H.C.E., Yeysıkan'ı kanlar içinde görünce durumu sağlık ekibine bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Kontrolde, Yeysıkan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayı haber alan Yeysıkan’ın yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Yeysıkan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Gözaltına alınan H.C.E. ise polis merkezine getirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.