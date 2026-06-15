Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşanan kayıp vakasında zaman ilerledikçe endişe büyüyor. Dokuzoluk Kanyonu'nda arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada serinlemek için Eğlence Çayı'na giren 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin'den 16 gündür haber alınamıyor.

EĞLENCE ÇAYI'NDA BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, 31 Mayıs'ta Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Ömer Alptekin, yüzmek için Eğlence Çayı'na girdi. Bir süre suda kalan genç antrenör, daha sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, sağlık, jandarma ve su altı arama-kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak kapsamlı arama çalışması başlattı.

16 GÜNDÜR İZ ARANIYOR

Kayıp boks antrenörünü bulmak için başlatılan çalışmalar 16'ncı gününde de devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan aramalarda ekipler, çay ve çevresindeki alanları titizlikle tarıyor.

Dron destekli yürütülen çalışmalarda bölge havadan görüntülenirken, su altı ekipleri de belirlenen noktalarda aramalarını sürdürüyor. Ancak geçen 16 günlük sürede Ömer Alptekin'e ait herhangi bir iz veya bulguya henüz ulaşılamadı.

Bölgede görev yapan ekipler, kayıp gence ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Alptekin'in ailesi ve yakınları da gelecek iyi bir haberi bekliyor. Arama faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.