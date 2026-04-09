Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu, beden ile ruh arasındaki ince dengeyi sorgulayan vatandaşları bir araya getirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Medical Park Adana Hastanesi iş birliğinde düzenlenen "Karnımız mı Aç, Ruhumuz mu?" başlıklı söyleşi, beslenme alışkanlıklarının sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik boyutunu gündeme taşıdı. Katılımcılar, günlük hayatlarında karşılaştıkları yeme davranışlarının altında yatan nedenleri öğrenerek sağlıklı yaşamın kapılarını araladı.

SAĞLIK ALANINDA GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Medical Park Adana Hastanesi, kentteki vatandaşların hem bedensel hem de ruhsal sağlığını korumak amacıyla ortak bir adım attı. Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, iki kurumun uzman kadrolarını bir araya getirdi. Bu iş birliği, toplum sağlığında bütüncül yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, kurumların sunduğu entegre sağlık hizmetlerinin pratikte nasıl fayda sağladığını doğrudan gözlemleme şansı yakaladı.

UZMANLARDAN YEME DAVRANIŞLARINA PSİKOLOJİK BAKIŞ

Medical Park Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Bahar Öylü ile Psikiyatri Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Hakan Öztürk, söyleşide önemli bilgiler paylaştı. Yeme davranışlarının altında yatan psikolojik etkenler, duygusal açlık kavramı ve sağlıklı yaşamın zihinsel boyutu detaylı şekilde ele alındı. Diyetisyen Öylü, beslenmenin fizyolojik yönlerini psikolojik faktörlerle ilişkilendirirken Uzm. Dr. Öztürk ise duygusal boşlukların yeme ataklarına nasıl yol açtığını aktardı. Konuşmacılar, stres, kaygı ve alışkanlıkların beslenme düzenini nasıl etkilediğini örneklerle açıkladı.

DUYGUSAL AÇLIĞIN GİZLİ YÜZÜ

Etkinlik boyunca duygusal açlık konusu sıkça vurgulandı. Katılımcılar, açlık hissini sadece mide ile sınırlı tutmamak gerektiğini, ruhsal ihtiyaçların da beslenmeyi şekillendirdiğini öğrendi. Uzmanlar, olumsuz duyguların tetiklediği yeme davranışlarının uzun vadede hem fiziksel hem de ruhsal sorunlara davetiye çıkardığını belirtti. Söyleşide, bu döngüyü kırmak için farkındalık temelli yaklaşımlar üzerinde duruldu. Katılımcılar, kendi yaşamlarından örnekler vererek konuya katkı sağladı ve karşılıklı deneyim paylaşımıyla zengin bir tartışma ortamı oluştu.

SAĞLIKLI YAŞAMIN ZİHİNSEL BOYUTU

Söyleşinin en dikkat çeken yönlerinden biri, sağlıklı yaşamın yalnızca diyet ve sporla sınırlı olmadığı mesajıydı. Uzmanlar, zihinsel dengenin beslenme kalitesini doğrudan belirlediğini ifade etti. Pozitif düşünce alışkanlıkları, stres yönetimi teknikleri ve duygusal farkındalık gibi unsurların, uzun vadeli sağlık için vazgeçilmez olduğu vurgulandı. Katılımcılar, bu bilgiler sayesinde günlük rutinlerini gözden geçirme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda birçok kişi, edindikleri farkındalıkla beslenme ve ruh sağlığı arasında köprü kurmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

KATILIMCILARDAN TAM NOT

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nu dolduran vatandaşlar, söyleşiden memnun ayrıldı. Etkinlik, sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadı; katılımcılara pratik öneriler sunarak gerçek bir dönüşüm potansiyeli yarattı. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Medical Park Adana Hastanesi’nin bu tür iş birliklerine devam edeceği belirtilirken, benzer etkinliklerin kent genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığı öğrenildi. Söyleşi, beslenme ile psikoloji arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne sererek kamuoyunda önemli bir farkındalık oluşturdu.