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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Temmuz'da Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından firari D.G. (43) için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, Karataş Caddesi'nden bindiği minibüsle Yumurtalık ilçesine gittiği tespit edildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen polis ekipleri, zanlıyı saklandığı barakada gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıda ağır yaralanan Afganistan uyruklu K.C'nin (38) ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.