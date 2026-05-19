17 Mayıs’ta Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak’ta silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, darbedildiğini söyleyen 25 yaşındaki Emin Bozkurt’u Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan kontrollerde Bozkurt’un sırtından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emin Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi belirledi.

Düzenlenen operasyon kapsamında A.E., S.E.K., A.E. ve C.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi.