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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan Yüreğir Vergi Dairesi İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç'tan haber alamayan iş arkadaşları, mesai saatlerinde kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefonlarına yanıt vermemesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısının açılmaması nedeniyle itfaiyeden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren polis, Berivan Tunç'u banyoda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaklaşık iki ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenilen Berivan Tunç'un vefatı, yakınları ve çalışma arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.