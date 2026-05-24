Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayişi ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla eş zamanlı motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Farklı kontrol noktalarında yapılan uygulamalarda, durdurulan 628 motosiklet sürücüsünün evrak ve ekipmanları tek tek incelendi. Yapılan kontroller sonucunda, kurallara uymadığı ve eksik belgesi olduğu tespit edilen 274 sürücüye idari para cezası kesilirken, 5 motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki denetim noktasında durdurulan motosiklet sürücüsü Sezer Akdağ, geçmişte kurallara uymadığı için çok kez trafik cezası aldığını fakat artık koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullandığı için ceza yemediğini ifade etti.

Geçirdiği bir trafik kazasından sonra bilincinin değiştiğini aktaran Elif Şengönül, kask takmanın hayati bir öneme sahip olduğunu yaşayarak anladığını belirtti. Bir diğer sürücü Mehmet Mustafa Donma ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerine yönelik düzenlenen güvenli sürüş eğitimlerine katıldığını ve bu bilgilendirmelerin çok faydalı olduğunu dile getirdi.