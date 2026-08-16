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Kaynak: AA

Öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından merkez Seyhan ilçesindeki çeşitli cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın etkisiyle su biriken Fuzuli Caddesi'ndeki alt geçidin bir yönü araç trafiğine kapatıldı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ise iki katlı müstakil bir evin çatısı yerinden koparak uçtu.

Çatının elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu mahallede enerji kesintisi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek çalışma başlatıldı.