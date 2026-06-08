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Hırsızlık olayı, 31 Ocak sabahı Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şüpheliler döviz bürosunun önüne geldikten sonra bir cip ile iş yerinin kepengine çarparak giriş yaptı. Kepengin açılmasının ardından içeri giren zanlılar, para bulabilmek için iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Çekmecelerin kilitlerini zorlayarak açan şüpheliler, içeride bulunan yaklaşık 16 bin doları alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İş yerinden gelen alarm uyarısı üzerine bölgeye gelen işletme sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda F.Ç., İ.T. ve F.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan paralara rastlanmadı. Emniyette ifadeleri alınan zanlıların suçlamaları reddettiği ve kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay sırasında kullanılan cipin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.