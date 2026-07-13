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Kaynak: AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın ByLock kullandığının ve örgütün "mahrem imamları"yla HTS irtibat kaydının belirlendiği aktarıldı.

Sanığın örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydı olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, B.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık B.K, beraat istendi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.