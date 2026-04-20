Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde yaşandı. Alışveriş merkezindeki bir kafede çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın’ın kullandığı motosikletle evine gitmek üzere yola çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI

Seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Metrelerce sürüklenen araç, metro köprüsünün ayağına çarparak durabildi.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep Su Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Acar’ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek Kürkçüler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren Ercan Aydın’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.