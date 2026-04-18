Adana’nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kozan–Kadirli karayolu Çukurköprü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan T.C.A. (25) ile M.A. (27) Kozan Devlet Hastanesi’ne, İsmet Evin ile T.P. ise Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmet Evin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.